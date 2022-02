Stiri pe aceeasi tema

- Un turist aflat in stare grava in masivul Ceahlau, in zona Cabanei Dochia, a fost salvat dupa o interventie de sase ore a salvamontistilor nemteni. Seful Serviciului Salvamont Neamt, Raul Papalicef, a declarat ca victima a suferit o criza, in urma unei afectiuni cronice din cauza careia a fost la un…

- O femeie și-a pierdut viața, in noaptea de luni spre marți, și alte doua sunt grav ranite, dupa ce au fost atacate cu un cuțit de un barbat de 45 de ani. Tragedia a avut loc in satul Horlaceni, comuna Sendriceni, din apropiere de Dorohoi. Potrivit Antena 3, agresorul este chiar fostul soț al femeii…

- Un barbat din Neamț a fost injunghiat in burta, dupa o șicanare in trafic. Victima a avut nevoie de intervenția de urgența a medicilor, iar agresorul a fost reținut. Barbatul de 49 de ani a intrat intr-un conflict cu un alt barbat, de 30 de ani, pasager intr-un autoturism. Cel din urma i-a taiat burta…

- Salvamontiștii intervin de urgența, duminica, pentru a salva doua persoane care s-au ratacit și blocat in zona Gardul Stanilelor din masivul Ceahlau. “Acțiune in derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont Neamț pentru gasirea și recuperarea a doua persoane ratacite și blocate in zona…

- Pentru prima oara in istorie, o inima de porc a fost transplantata cu succes in corpul unui om. Intervenția de noua ore a avut loc in urma cu trei zile in Baltimore, iar medicii americani au anunțat acum ca este o reușita. Operatia a avut loc vineri si a demonstrat pentru prima data ca inima unui […]…

- Mai multi pasageri care au ajuns, vineri, pe Aeroportul Henri Coanda au facut scandal, fiind nemultumiti de noile restrictii. S-a produs aglomeratie, dupa ce zeci de curse, cu sute de pasageri au venit din zona rosie si galbena, iar oamenii au fost nevoiți sa aștepte la coada zeci de minute, iar DSP…

- Un turist a fost muscat de vipera in Piatra Craiului și a fost salvat rapid cu ajutorul unui campion national la ciclism, aflat intamplator in zona, la antrenament. Salvamontistii spun ca, desi este greu de crezut ca trebuie sa te feresti de vipere in decembrie, cazul atipic arata ca nimic nu este imposibil.…