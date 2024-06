Turist german găsit mort în Grecia, al șaselea caz în ultimele săptămâni Un turist german in varsta de 67 de ani a fost gasit mort pe insula greceasca Creta, dupa ce a plecat intr-o excursie și, probabil, s-a ratacit, potrivit DPA. Barbatul plecase duminica dimineața din satul Omalos, situat pe un platou in districtul regional Chania, avand ca destinație satul de pescari Sougia, aflat la peste 30 […] The post Turist german gasit mort in Grecia, al șaselea caz in ultimele saptamani appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

