Turist de ocazie pentru o zi Pe Transfagarasan n-am fost propriu-zis niciodata - pana vineri. Am fost cu masina pana la Balea Cascada in anii 1990, iar la Balea Lac am ajuns in vara 1981 dupa o incercare de-a face o asa-numita Kammwanderung (drumetie de creasta). Pe atunci, tocmai terminasem armata la vanatori de munte, varianta TR (cu termen redus, pentru cine nu stie, adica 9 luni, viitor student fiind la Silvicultura Brasov), iar cu doi colegi de pluton si de facultate plus un var al unuia dintre ei ne propusesem sa parcurgem Fagarasii de la valea Oltului pana la Piatra Craiului. Incercare esuata dupa „cucerirea" varfului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

