Turist amendat pentru că a hrănit mai mulţi urşi care au intrat pe carosabil Recomandarea este sa nu hranim urși daca ne intalnim cu aceste animale pe traseul nostru. Nu se recomanda hranirea animalelor salbatice pentru siguranța noastra, dar și pentru ca riscam sa fim amendați. Un turist bucurestean a fost amendat de catre jandarmii argeseni dupa ce a fost surprins in timp ce hranea o ursoaica si pe puii acesteia. Acesta a fost surprins la iesirea dintr-un tunel rutier, in apropierea cetatii Poenari. Barbatul a fost amendat cu 500 de lei, sanctiunea fiind aplicata in baza unei hotarari a autoritatilor locale din comuna Arefu, pe raza careia s-a intamplat fapta. Jandarmii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

