Stiri pe aceeasi tema

- Un turist epuizat fizic a fost recuperat, sambata, 22 iulie, de salvamontistii din Azuga, dupa ce a fost lasat in padure de ghidul montan pe care il platise si care si-a continuat traseul impreuna cu restul grupului, relateaza Salvamont Prahova, intr-o postare pe pagina de Facebook.Excursionistul se…

- Un turist aflat in stare de epuizare fizica a fost recuperat, sambata, de salvamontistii din Azuga, dupa ce a fost lasat in padure de ghidul montan pe care il platise si care si-a continuat traseul impreuna cu restul grupului, potrivit Salvamont Prahova.

- Caz incredibil la Bod. Un cititor ne-a transmis urmatorul mesaj. Un barbat a fost ranit foarte grav, la muncile campului. Cel care l-a angajat „cu ziua”, l-a dus acasa și l-a abandonat in fața casei. „Aș dori ca mesajul meu sa ramana sub anonimat! Insa am rugamintea la dumneavoastra daca ați putea scrie…

- Salvamontistii prahoveni au intervenit, luni, pentru recuperarea trupului unei persoane cazute in apropiere de Cota 1400. Potrivit salvatorilor, victima a cazut din punctul Belvedere, noteaza Agerpres.„Salvamont Sinaia si Salvamont Prahova au intervenit in aceasta seara pentru recuperarea trupului unei…

- Conform datelor postate pe Facebook de Salvamont Prahova, barbatul a ramas blocat in Valea Rea, intr-o zona periculoasa, cu panta accentuata si grohotis, fiind in imposibilitatea de a se deplasa.In plus, el a fost surprins si de o viitura puternica.Turistul strain a fost salvat cu ajutorul unui elicopter,…

- Aproximativ 300.000 de persoane, printre care si presedinta Ungariei, Novak Katalin, au participat, sambata, la marele pelerinaj Rusaliile Catolice, de la Sumuleu Ciuc, județul Harghita. ”Nu lasa Transilvania sa se piarda, Dumnezeul nostru! #suntemimpreuna”, a postat sambata, 27 mai 2023, pe Facebook,…

- Cosmin, un tanar in varsta de 20 de ani, a fost gasit mort pe podea, in camera de camin de pe Bulevardul Energeticienilor din București, in care locuia de puțin timp. Sursele din ancheta spun ca este vorba de o supradoza.