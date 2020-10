Turismul virtual: cum arată călătoriile în timp de pandemie Odata cu pandemia , turismul a trebuit sa se reorienteze și sa se plieze in funcție de noua normalitate, astfel aparand conceptul de turism virtual. Gigantul american Amazon a lansat o noua platforma, numita Amazon Explore, ce promoveaza ideea de turism virtual. Acolo, oamenii au acces la tururi virtuale in direct, conduse de ghizi și experți in domeniul, dupa cum arata Geekwire , citat de Libertatea . Totodata, turiștii virtuali au posibilitatea de a cumpara de la distanța suvenire. Amazona lucra la proiectul de fața inca dinainte de pandemie. Patroana firmei canadiene HQ Tourism Services, Hongying… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

