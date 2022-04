Turismul spațial, doar un moft pentru miliardari? O noua calatorie spectaculoasa pentru cei ultra-bogați, daunatoare planetei. La asta se rezuma, pentru mulți, turismul spațial. Dar experții pledeaza pentru mai multa clemența: fara a respinge total aceste aspecte, ei scot in evidența beneficiile derivate din apariția acestui sector. Acces pentru știința Primul argument este ca aceste zboruri private pot transporta experimente științifice, pe langa […] The post Turismul spațial, doar un moft pentru miliardari? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

