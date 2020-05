Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii Adrian Oros a dat asigurari ca exista stocuri suficiente de alimente, conform datelor furnizate de agenții economici, iar in unele cazuri - pui, lactate, legume sau carne de vita - producatorii au cantitați foarte mari, in condițiile schimbarii comportamentului de consum.Valorile…

- In ultimele 24 de ore prin punctele de frontiera au trecut aproximativ 19.800 persoane, cetațeni romani și straini. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 10.900 persoane.Potrivit Poliției de Frontiera, in ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au trecut aproximativ 19.800 persoane,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 401 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Polițiștii și jandarmii…

- Zeci de persoane stau la coada ore in sir la sediul Directiei de Sanatate Publica (DSP) din Sectorul 2 al Capitalei, fara sa poata pastra distanta de siguranta intre ele. Oamenii se inghesuie la gardul institutiei pentru a primi adeverintele de iesire de la autoizolare.

- Medicii au dreptul sa-și dea demisia, dar nu in timpul turelor, a spus gazetarul Cristian Tudor Popescu la Digi24. El spune ca medicii care au plecat din serviciul de la ATI, in plina criza de Covid-19, au comis zadarnicirea combaterii bolilor. Gazetarul a dat și exemplul Italiei, unde medicii sunt…

- Banii pentru pensii si prestatiile sociale sunt planificati in buget si incercam sa ajunga la beneficiari chiar mai devreme, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta...

- Marea Britanie are nevoie sa aduca de urgenta muncitori in agricultura est-europeni, pentru ca altfel fructele si legumele de pe campurile tarii vor ramane neculese, potrivit The Guardian, scrie „Adevarul”. Concordia, agentul principal de recrutare din Marea Britanie, afirma ca est-europenii trebuie…

- Spiridon Dumitrescu, un specialist pneumolog din Calarași, are cateva recomandari pentru romani, in contextul raspandirii coronavirusului. „Boala extrem de rapid contagioasa cu masca de viroza banala și cu potențial evolutiv grav, mult peste ce am cunoscut pana acum. Nu are tratament certificat, nu…