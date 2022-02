Turismul românesc se află și în 2022 în zodia incertitudinii Deși agențiile de turism au pus la bataie oferte Early Booking, cu reduceri substanțiale la vacanțe, romanii nu se inghesuie foarte tare. Inca sunt tematori din caua pandemiei, nu știu ce va urma și prefera sa-și planifice concediul pe ultima suta de metri. “Anul 2022 va fi ȋn continuare unul atipic pentru turism, ȋnsa probabil ca la fel ca ȋn anul anterior, marile castigatoare vor ramane destinatiile care vor fi deschise si vor avea conditii de calatorie mai relaxate pentru romani. Cele mai cautate destinatii ȋn prezent sunt Turcia, Egipt si Grecia, la care se adauga si statiunile de pe litoralul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

