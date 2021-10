Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii straini evita sa mearga in munții din Romania din cauza unui pericol uriaș, așa ca acest lucru ar putea zgudui turismul din țara. Iubitorii de natura se feresc sa mai viziteze anumite locuri superbe pentru a nu se confrunta cu probleme grave. Semnal de alarma. Ce se intampla in munții din Romania,…

- Erau vremuri cand culturile erau stropite foarte puțin cu azot, pesticide sau alte substanțe chimice. Pentru ca eram prea saraci pentru a face exces de ingrașaminte. ION TONCEA, cercetator in domeniul agriculturii bio. „Pai, te controla, n-aveai voie sa depașești o anumita cantitate, erau niște recomandari…

- „Imi doresc ca noul ministru al Finantelor Publice sa ajunga sa fie cat mai rapid la curent cu realitatea economica a Romaniei, ca si cu programul de guvernare al Cabinetului din care face parte. Nivelul scazut al salariului minim net din Romania reprezinta o problema pe care ar trebui nu doar sa o…

- Specialiștii Bitdefender trag un nou semnal de alarma cu privire la noi fraude online. Mai multe persoane au primit mesaje inselatoare care pretind ca sunt trimise de catre Posta Romana, Potrivit unui comunicat de presa al companiei de securitate informatica, noile tentative de frauda au fost depistate…

- Grecia, aflata in zona roșie de risc epidemiologic, ramane una dintre destinatiile favorite ale romanilor, transmite Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). Turistii vaccinati nu sunt nevoiți sa stea in carantina la revenirea in Romania. „Vacantele continua la ora actuala in Grecia, majoritatea…

- „Oamenii sa nu uite ca suntem doar intr-o pauza, nu s-a terminat nimic”, amintește Razvan Cherecheș, profesor la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, intr-un interviu acordat Libertatea. Expertul in sanatate publica spune ca este la fel de sigur ca va veni un al patrulea val al pandemiei in Romania…

- Inmatricularile de autoturisme in Europa au crescut puternic in primul semestru al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, insa Romania este singura tara unde vanzarile de automobile au scazut comparativ cu prima jumatate a anului trecut, arata datele publicate vineri de Asociatia…

- Romania a avut in 2020 o productivitate a resurselor naturale mai redusa decat Bulgaria, situandu-se pe ultimul loc in Uniunea Europeana, potrivit datelor publicate de Eurostat. In timp ce in Romania si in Bulgaria productivitatea resurselor naturale a fost anul trecut mai mica de 0,4 euro/kilogram,…