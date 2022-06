Turismul ieşean înainte şi după pandemie Turismul din judetul Iasi este mai degraba un turism de weekend, academic, de business, cultural si religios - in special cel prilejuit de Hramul Sf. Cuv. Paracheva de la Iasi, din luna octombrie. Obiectivele culturale (Palatul Culturii, Teatrul, Opera, Filarmonica, Ateneul, universitatile), istorice (muzeele, casele memoriale), religioase (manastirile si bisericile) si comerciale (mall-urile) reprezinta punctele de atractie turistica ale judetului nostru, facilitate de transportul rutier si aerian. Ramane sa visam frumos la ce ar insemna turismul pentru economia judetului Iasi si a intregii regiuni… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al patrulea an consecutiv, Poliția Romana, in parteneriat cu EUCPN (Rețeaua Europeana de Prevenire a Criminalitații), EUROPOL și alte 24 de state din Europa, lanseaza Ziua europeana de prevenire a furturilor din locuința. Țarile europene participante in 2022, la EU Focus Day 2022, sunt: Albania,…

- Ziua europeana de prevenire a furturilor din locuința. Care sunt cele mai cunoscute metode de operare ale hoților Pentru al patrulea an consecutiv, Poliția Romana, in parteneriat cu EUCPN (Rețeaua Europeana de Prevenire a Criminalitații), EUROPOL și alte 24 de state din Europa, lanseaza Ziua europeana…

- Nr. 176560 209 din 15 iunie 2022 COMUNICAT DE PRESA ZIUA EUROPEANA DE PREVENIRE A FURTURILOR DIN LOCUINTA Pentru al patrulea an consecutiv, Politia Romana, in parteneriat cu EUCPN Reteaua Europeana de Prevenire a Criminalitatii , EUROPOL si alte 24 de state din Europa, lanseaza Ziua europeana de prevenire…

- Politicianul german Manfred Weber a fost ales marti in functia de presedinte al Partidului Popular European (PPE), pentru urmatorii trei ani, de catre delegatii reuniti la Rotterdam (Tarile de Jos) in congresul statutar al formatiunii paneuropene. Weber, singurul candidat inscris pentru presedintia…

- Se apropie sezonul vacanțelor, iar mulți romani se pregatesc in aceasta perioada pentru concediu. Dupa mai bine de doi ani de pandemie, unele țari au ridicat o mare parte din restricții. In multe state europene se menține insa obligativitatea prezentarii certificatului verde COVID-19 la intrarea in…

- Prima semifinala a concursului Eurovision, ediția cu numarul 66, are loc in seara aceasta la Torino, in Italia. 17 țari vor urca urca pe scena, printre acestea și reprezentanții Ucrainei, dar și ai Republicii Moldova. Concursul poate fi urmarit pe TVR 1 de la ora 22.00. Cele 17 tari care vor fi reprezentate…

- Comisia va oferi sprijin tehnic pentru a ajuta 17 state membre sa iși elimine treptat dependența de combustibilii fosili ruși, in conformitate cu planul REPowerEU pentru o energie mai accesibila, mai sigura și mai durabila. Expertiza tehnica va sprijini statele membre sa identifice și sa puna in aplicare…

- ”Comisia va oferi sprijin tehnic pentru a ajuta 17 state membre sa isi elimine treptat dependenta de combustibilii fosili rusi, in conformitate cu planul REPowerEU pentru o energie mai accesibila, mai sigura si mai durabila. Expertiza tehnica va sprijini statele membre sa identifice si sa puna in aplicare…