Turismul hunedorean cu potențial, dar neexploatat Turismul din județ are un potențial ridicat, insa nu este exploatat suficient. Datele publicate pe ADRVEST arata ca județul Hunedoara se situeaza din punct de vedere turistic peste media regionala și chiar naționala. „Din perspectiva evoluției cifrelor financiare din perioada 2014-2019, sectorul turismului (analizat din perspectiva sectorului I hoteluri și restaurante) și-a dublat cifra de afaceri (+124,4%) și are un potențial mare de dezvoltare. Numarul companiilor, precum și numarul angajaților a continuat sa creasca. In contextul declinului activitatilor industriale, mai ales cele… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului spune ca nu existe indicii care ar anticipa eventuale scaderi de prețuri la resursele energetice, iar din acest motiv nivelul inflației se va menține unul ridicat. Maia Sandu spune ca Guvernul va incerca sa ajute cetațenii in sezonul rece al anului prin acordarea compensațiilor la incalzire.…

- Asociația Energia Inteligenta lanseaza proiectul „Romania Tradiționala cu Energie Curata” prin care iși propune pastrarea tradițiilor romanești concomitent cu susținerea tehnologilor moderne care sa permita producerea de energie curata. Sub sloganul „Energia Curata care ne unește”, Asociația Energia…

- Ministrul Turismului din Cipru, Savvas Perdios a venit ieri in Maramures. Inaltul oficial s-a intalnit cu presedintele Consiliului Judetean Maramures, Ionel Bogdan. Cu aceasta ocazie s-a discutat despre realizarea de schimburi turistice intre judetul Maramures si Cipru. Presedintele Consiliului Judetean…

- In urma unui audit recent, Curtea de Conturi a Romaniei a raportat lipsa de strategii, vulnerabilitați și slaba dotare tehnica in mai toate instituțiile responsabile ce țin de siguranța alimentelor. Curtea de Conturi a Romaniei a finalizat recent o misiune de audit privind performanța activitaților…

- INS: Populația activa a Romaniei in 2021 a fost de 8,2 milioane de persoane Foto: Arhiva. Anul trecut, populatia activa a României era de peste 8,2 milioane de persoane. Dintre acestea, aproximativ 7,7 milioane aveau loc de munca. Acestea sunt datele publicate astazi de INS. INS face…

- Guvernul Romaniei inființeaza in acest an 8 Organizații de Management al Destinației (OMD), cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) destinați turismului. Și in Maramureș vom avea funcționala o astfel de organizație regionala, care va avea ca atribuții principale: dezvoltarea durabila,…

- Primariile Petroșani, Lupeni și Uricani pot depune proiecte pentru a beneficia de fonduri europene in vederea dezvoltarii și promovarii stațiunilor montane. Potrivit ADRVEST, pe intreaga regiune bugetul disponibil este de 66,5 milioane de euro. „Dezvoltarea infrastructurii turistice specifice;…