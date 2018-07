Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai multi dintre romani aleg sa calatoreasca in weekend in destinatii autohtone, in principal datorita dorintei de a vizita mai multe locuri si din cauza lipsei de timp, motivul nefiind neaparat financiar.

- Turismul medical ar putea fi o mina de aur pentru Romania. O spun chiar specialistii greci care au reusit sa faca acest lucru pentru tara lor. In prezent, Grecia este in topul mondial al destinatiilor de...

- Cetatea Deva a adus 200.000 de lei la bugetul local, in luna iunie. Turismul este un pilon important pentru dezvoltarea municipiului Deva. Peste 20.000 de turiști au vizitat Cetatea Devei. Potrivit Primariei Deva, sambata, 2 iunie, a fost ziua cu cel mai mai mare aflux de turisti – 1.254 de persoane…

- * Programul "Litoralul pentru toti" a facut ca statiunile sa rasune din nou de harmalaia vesela a turistilor, de clipocitul promitator al berilor turnate in halbe, de fasaitul ireversibil al peturilor sau al dozelor desfacute, de larma copiilor care cer parintilor pizza, colac ori cola sau de pleoscaitul…

- Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc FPTR anunta ca aproape 98.000 de turisti, cu 6 mai mult decat in 2017, si au petrecut vacanta in statiunile din tara. In jur de 98.000 de turisti au ajuns anul acesta, in minivacanta de 1 Mai, in diverse statiuni din tara, unde au cheltuit aproximativ 3,7…

- Potrivit cifrelor prezentate de reprezentantii Politiei Judetene Constanta, in unitatile hoteliere de pe litoralul romanesc se cazasera, oficial, pana duminica, 77.521 de persoane, dar numarul acestora s-ar putea sa fie mai mare, pentru ca multi alti tineri s-au cazat la particulari. Dintre cei peste…

- Romanii care merg la mare de 1 mai vor plati, in medie, 955 de lei pe camera pentru trei nopti, cele mai cautate fiind statiunile Mamaia, Mamaia Nord, Vama Veche si Eforie Nord. Cel mai scump pachet achizitionat a fost la un hotel de 5 stele din Mamaia, la un pret de 2.024 de lei, iar cel mai ieftin…

- „United Skills" este o trupa formata de doi tineri de 22 și 30 de ani din Chișinau a carui dans cu totul și cu totul neobișnut a ridicat sala de la „Romanii au talent" in picioare, iar cei prezenți au inceput sa danseze pe ritmurile piesei.