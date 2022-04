Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au crescut cu 16,1%, in luna februarie 2022, comparativ cu luna februarie 2021, iar innoptarile cu 15,6%, potrivit Institutului National de Statistica. Astfel, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna februarie…

- ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada 1 ianuarie -28 februarie 2022 au insumat 1.157.400 persoane, in crestere cu 18,2% fata de perioada 01.01.-28.02.2021. Din numarul total de sosiri, in perioada 1 ianuarie -28 februarie 2022 sosirile turistilor romani in structurile…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Romania in ianuarie 2022 a crescut cu 56,5%, comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, potrivit Institutului National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Referitor la sosirile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere…

- ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2022 au insumat 578.700 persoane, in crestere cu 20,3% fata de cele din luna ianuarie 2021. Din numarul total de sosiri, in luna ianuarie 2022, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna noiembrie 2021 au insumat 539.100 persoane, in crestere cu 59,2% fata de cele din luna noiembrie 2020, in timp ce sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna noiembrie 2021 de 497.200…

