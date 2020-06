Turismul belgian, reglat prin supravegherea telefoanelor Guvernul nu vrea sa interzica turismul, dar se bazeaza pe bunul simț al turiștilor și pe informațiile celulare pentru ca aceștia sa evite locurile aglomerate. Prin urare, Belgia a adoptat un sistem de urmarire a telefoanelor mobile pentru a limita aglomerarea statiunilor marine si a plajelor care se vor deschide oficial sambata, pentru sezonul de […] The post Turismul belgian, reglat prin supravegherea telefoanelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

