Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) susține ca vanzarile pe turism intern sunt in crestere in prima jumatate a anului comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cea mai mare, de 16%, inregistrandu-se pe turismul balnear, iar cea mai mica, pana la 10%, pe turismul montan. In zona de litoral cresterile sunt intre 10-12