Turismul are cel mai mic aport în creșterea nivelului de poluare, arată un studiu. ”Realitatea impusă de pandemie a reorientat opţiunile turiştilor” Reprezentanții Alianței pentru Turism (APT) spun ca acest sector economic are cel mai mic aport, in comparație cu alte domenii ale industriei, in creșterea nivelului de emisii de gaze cu efect de sera sau alti poluanti. "Avem nevoie de unitate in acest sector de activitate, pentru a putea negocia cat mai bine cu factorii de decizie de la nivelul Guvernului si al Parlamentului. Mai ales in aceasta perioada, cand turismul este afectat de masurile impuse in pandemie, putem gasi impreuna cele mai bune solutii pentru a depasi situatia de criza si pentru a avea o strategie comuna de dezvoltare… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decidentii politici au obligatia de a constientiza ca, in comparatie cu alte domenii ale industriei, turismul are cel mai mic aport in cresterea nivelului de emisii de gaze cu efect de sera sau alti poluanti, sustin reprezentantii Aliantei Pentru Turism (APT), cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului,…

- Decidentii politici au obligatia de a constientiza ca, in comparatie cu alte domenii ale industriei, turismul are cel mai mic aport in cresterea nivelului de emisii de gaze cu efect de sera sau alti poluanti, sustin reprezentantii Aliantei Pentru Turism (APT), cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului,…

- Cresterea nivelului oceanului planetar se accelereaza, iar nivelul apei ar putea urca cu 65 de centimetri pana la finalul secolului, o estimare in conformitate cu datele Natiunilor Unite si care ar putea reprezenta un pericol serios pentru orasele din zonele de coasta, se precizeaza

- „Avem in sfarșit legea consumatorului vulnerabil, care era in pregatiri de ani de zile, și guvern dupa guvern a tot amanat-o. Acum in sfarșit o avem, asta trebuie sa fie instrumentul pe care il folosim. Nu cred ca e bine sa ajutam pe toata lumea. Sunt oameni ca mine care pot sa suporte 100-200 de lei…

- Reprezentanții Alianței USR-PLUS catalogheaza drept „o minciuna sfruntata” faptul ca ar negocia cu social – democrații instalarea unui nou premier. La randul lor, liderii opoziției spun ca refacerea unei alianțe cu liberalii, dupa modelul vechiului USL, este exclusa in prezent dar ar putea fi luata…

- ​​Cu mai multe decizii ale CCR în mâna, Ludovic Orban a decis sa dea drumul moțiunii de cenzura a USR-PLUS și AUR. El a anunțat ca va informa Guvernul despre moțiune și va încerca sa stabileasca calendarul dezbaterii și votului în birourile permanente. ”Ca președinte…

- Intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu, care a avut loc, luni, la Palatul Cotroceni, s-a incheiat dupa aproape o ora de discutii. Potrivit unor surse politice, președintele Iohannis i-a spus premierului Florin Cițu ca il susține in formula guvernamentala actuala. Totodata,…

- „Chiar daca anul 2020 a fost marcat de circumstanțe extraordinare care au indus incertitudini fara precedent in istoria recenta, determinate de pandemia provocata de virusul SARS-CoV-2, prin magnitudinea impactului economic și social asociat acesteia, atragem din nou atenția asupra menținerii tendinței…