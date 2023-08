Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu si ministrul de Finante, Marcel Bolos au prezentat astazi in cadrul unei conferinte de presa noile masuri fiscale.Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca sunt peste 50 de masuri care au fost discutate si in cadrul Coalitiei."Vorbim de prima reforma reala in ceea ce priveste sistemul…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, ca "este exclus" ca deficitul bugetar sa depaseasca 5% din PIB, mentionand ca o tinta de deficit de pana in 5%, cu un plan de masuri fiscale si un "plan robust pe partea de cheltuieli" ar pune Romania la adapost de riscul de suspendare a fondurilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a confirmat ca PSD si PNL discuta despre modificarea unor taxe si niveluri de impozitare. Datorita deficitului excesiv, Romania risca sa piarda fondurile europene in primavara anului viitor. Petruta Obrejan, correspondent RRA, ne spune mai multe: Guvernul și-a propus sa aprobe…

- Vestea ca Guvernul va majora taxele și impozitele pe vicii de la 1 septembrie și ca va renunța la facilitațile fiscale a starnit deja un val de nemulțumiri in randul celor vizați. Companiile de tutun au luat deja poziție și au transmis ca țigarile sunt aproape la preț dublu fața de occident, raportat…

- Propunerea de eliminare a unor facilitați fiscale va fi inaintata coaliției de guvernare. In cazul in care propunerea va fi aprobata, masura ar urma sa intre in vigoare din data de 1 septembrie.Ministrul Marcel Boloș a subliniat importanța acoperirii cheltuielilor guvernamentale prin revizuirea sistemului…

- Radu Oprea a fost intrebat joi, la Prima News, ce planuri are pentru turism,. “Turismul este o parte a economiei romanesti care are un potential foarte mare. Cu totii stim acest lucru. Am fost in discutii cu reprezentantii patronatelor, cu operatorii din turism, in Comisia de Antreprenoriat si Turism…

- Guvernul francez ar putea folosi masuri fiscale pentru recuperarea profiturilor industriei alimentare, daca nu sunt acceptate discutiile privind preturile ridicate, a declarat joi ministrul Finantelor, Bruno Le Maire, transmite Reuters.

- Cum e afectata industria jocurilor de noroc de noile proiecte legislative? Sunt 400 000 de dependenti in țara noastra Cum e afectata industria jocurilor de noroc de noile proiecte legislative? Sunt 400 000 de dependenti in țara noastra Vlad Soare crede ca toata febra noilor reglementari legislative…