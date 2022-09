Stiri pe aceeasi tema

- La Monumentele Eroilor de pe Dealul ,,Cireșoaia” (stațiunea Slanic-Moldova), are loc, sambata, 10 septembrie, cu incepere de la ora 13.00, o ceremonie militara și religioasa in memoria Eroilor Neamului care și-au jertfit viața in timpul Primului Razboi Mondial. In urma cu 105 ani, in vara de foc a anului…

- In stațiunea Slanic-Moldova are loc, in perioada 3 – 6 septembrie, prima etapa a Congresului Național Anual de Medicina Fizica, de Recuperare și Balneologie cu participare internaționala, dupa care, lucrarile vor continua in stațiunea Techirghiol, intre 7 și 10 septembrie. Evenimentul este organizat…

- In noaptea de 27/28 august a.c., polițiștii din cadrul stațiunii Slanic Moldova au actionat pentru cresterea gradului de siguranta al cetatenilor prin prevenirea, descoperirea si combaterea faptelor ilegale. Astfel, politisti de ordine publica și de investigatii criminale au verificat 15 societati comerciale,…

- In perioada 26-28 august 2022, pentru siguranța celor care au ales sa iși petreaca sfarșitul saptamanii in zona montana, jandarmii vor fi prezenți in stațiunile Slanic Moldova și Targu-Ocna, pe traseele turistice și in zonele de agrement, pregatiti sa intervina in ajutorul persoanelor aflate in dificultate.…

- Sute de bacauani se inghesuie zilnic pentru a prinde binefacatorul suc de roșii obținut la cel mai mare producator de tomate din județ. Stațiunea de Cercetare Legumicola, de pe Calea Barladului, abia face fața cererii, intrucat producțiile sunt mai reduse fața de cele din anii precedenți, la fel și…

- Este organizata prima sarbatoare dedicata stațiunii Slanic-Moldova, dar și primele serbari in scopuri caritabile Continuam serialul dedicat ziarului ,,Curierul Bailor Slanic” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), prima publicație care a aparut intr-o stațiune…

- Unul dintre ursii care – in ultimele saptamani – au dat mari batai de cap autoritaților din Slanic Moldova a fost capturat, miercuri noapte, in cusca achiziționata de primarie in acest scop si amplasata in zona „Pastravarie”. Exemplarul a fost tranchilizat si relocat in zona Borsec, transportul fiind…

- Pentru siguranța celor care au ales sa iși petreaca sfarșitul saptamanii in zona montana, jandarmii sunt prezenți in stațiunile Slanic Moldova și Targu-Ocna, pe traseele turistice și in zonele de agrement, pregatiti sa intervina in ajutorul persoanelor aflate in dificultate. De asemenea, jandarmii montani…