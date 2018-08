Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa municipiul Mino din prefectura Gifu unde temperatura a ajuns la 41 de grade Celsius, si in localitatea Gero din aceeasi prefectura au fost inregistrate 40,5 grade Celsius.De asemenea, in municipiul Nagoya, centrul administrativ al prefecturii Aichi, mercurul din termometre a ajuns…

- O defectiune a aplicatiei Waze i a facut pe soferii care se intorc de la mare sa nu o ia pe Autostrada Soarelui pentru ca durata calatoriei pana la Bucuresti ar dura peste patru ore si jumatate. Din acest motiv, multi soferi au luat o pe drumul vechi spre Capitala, scrie Romania TV. Paul Dorneanu, coordonator…

- Fondatorul sectei, Chizuo Matsumoto, cunoscut sub numele de Shoko Asahara, si alti sase condamnati din lotul de 13 au fost spanzurati in 6 iulie.In 20 martie 1995, secta Aum a atacat cu sarin metroul din capitala Japoniei. In urma atentatului si-au pierdut viata 13 oameni si au fost afectati…

- Temperatura inregistrata luni in localitatea Kumagaya din prefectura Saitama, situata in apropiere de Tokyo, a atins valoarea record de 41,1 grade Celsius in jurul orei locale 14:00 (5:00 GMT), a anuntat Agentia de Meteorologie din Japonia (JMA), citata de agentia Xinhua. Aceasta este…

- Dragoș Anastasiu, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a declarat joi, intr-o conferința de presa ca turiștii nu vor putea fi despagubiți integral daca aleg doar serviciile de cazare și masa, fara transport sau un alt serviciu asociat. El a aratat ca, in perioada urmatoare,…

- Premierul japonez Shinzo Abe urmeaza sa viziteze miercuri regiunea sinistrata din vestul Japoniei, unde cel putin 179 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren cauzate de ploile abundente, informeaza AFP, preia Agerpres.Shinzo Abe, care si-a anulat un turneu…

- Un cutremur cu intensitate preliminara de 6.0 grade pe Richter s-a produs sambata in estul Japoniei, potrivit Agentiei meteorologica japoneza (JMA), citata de AFP si Agerpres. Cutremurul s-a produs sambata seara la ora locala 20:30 (11:30 GMT) si a fost resimtit si la Tokyo. Epicentrul…

- Liderul cultului Aum Shinrikyo, Shoko Asahara, cel care a efectuat atacul cu gaz mortal, in urma cu 23 de ani, in metroul de la Tokyo, a fost executat dupa ce a apelat la ultima cale de atac a deciziei. Presa nipona scrie ca au fost executați și alți șase membri ai Aum Shinrikyo. Atacul cu gaz sarin…