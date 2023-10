Turism la 30% din capacitate Turismul bacauan se chinuie sa supraviețuiasca dar gradul deocupare al unitaților de cazare ramane destul de mic in comparație cu standardele internaționale. In industria turismului internațional, procentul de ocupare al unitaților de cazare poate varia in funcție de destinație, sezon, evenimente speciale și alți factori. In mod general, in industria turismului, se considera ca o […] Articolul Turism la 30% din capacitate apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

