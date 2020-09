Turism în Grecia: Noi notificări aviatice din cauza COVID-19 (presă) Grecia prelungeste restricțiile la sosirile din strainatate pâna la data de 30 septembrie, ca parte a masurilor de prevenire a raspândirii pandemiei în țara. Conform noilor NOTAM (notificari aviatice) emise de Autoritatea Aviației Civile (CAA) cu scopul de a proteja pasagerii și cetațenii, de mâine, cei care calatoresc din Ungaria vor intra în țara pe calea aerului doar cu un test negativ COVID-19, care va fi efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de sosire, scrie ziarul elen Kathimerini, preluat de Rador. De asemenea, se prelungeste pâna la 30 septembrie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

