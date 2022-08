Turism extrem: Ucraina, propusă ca destinație de călătorii! „Atracțiile” oferite O companie de turism incearca sa convinga turiștii sa viziteze Ucraina chiar acum, in timpul razboiului cu Rusia. Clienților li se ofera tururi cu ghid prin orașele ucrainene afectate de razboi, potrivit CNN. Oferta se adreseaza celor care vor sa experimenteze prezența in mijlocul unui razboi, sa vada orașe bombardate și sa simta pericolul. Organizația ii invita pe turiștii sa viziteze chiar acum Ucraina. Platforma online Visit Ukraine.Today a lansat luna trecuta tururi ghidate de o zi in așa-numitele „orașe curajoase” care rezista in fața atacurilor rușilor. „Porniți chiar acum intr-o calatorie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat duminica o noua doctrina navala, care clasifica SUA drept principala rivala a Rusiei și stabilește ambițiile maritime globale ale Moscovei pentru regiuni cruciale, cum ar fi zona Arctica sau Marea Neagra, potrivit Reuters . Intr-un discurs susținut de Ziua Marinei…

- Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a promis joi sa furnizeze sprijin Ucrainei ”la fiecare pas” al drumului acestei tari catre integrarea in Uniunea Europeana, informeaza DPA. ”Vom sta alaturi de Ucraina in vremuri de tragedie la fel ca in perioade de prosperitate”, a declarat Metsola…

- Grecia, țara care controleaza cea mai mare flota comerciala din lume, este dispusa sa puna la dispozitie nave pentru exportul cerealelor din porturile ucrainene de la Marea Neagra, blocate de Rusia, a anuntat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de Reuters. Așa cum se știe, din cauza…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a ramas inflexibil cu privire la refuzul sau de a se vaccina impotriva Covid, chiar daca aceasta pozitie, care l-a facut deja sa rateze Openul Australiei in luna ianuarie, il va impiedica sa joace si la Openul Statelor Unite in aceasta vara, relateaza Agerpres , citand…

- Biroul de Stat pentru Investigatii din Ucraina a anuntat joi ca a incheiat o ancheta preliminara celei judiciare impotriva politicianului prorus Viktor Medvedciuk, aliat al presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, transmite Reuters. Medvedciuk este acuzat de tradare si de incalcarea legilor razboiului,…

- Necesitatea unor sanctiuni mai dure si o blocada comerciala totala impotriva Rusiei vor ajuta la incheierea razboiului mai devreme – au fost subiectele abordate de prim-ministrul Finlandei, Sanna Marin, si presedintele Senatului Romaniei, Florin Citu, aflat intr-o vizita de lucru la Helsinki. „Romania…

- Parlamentul Ucrainei a votat duminica extinderea legii martiale si a mobilizarii generale cu 90 de zile, pana in 23 august, dupa ce joi presedintele Volodimir Zelenski a semnat un decret in aceasta privinta. Zelenski a declarat joi ca Rusia, care a declansat invazia in Ucraina pe 24 februarie, inca…

- Știrea zilei vine azi pe cale inversa decat de obicei. Daca cel mai adesea Kievul acuza Moscova de crime impotriva umanitații, acum, Moscova lanseaza acuzații serioase impotriva Kievului. Potrivit Rusiei, Ucraina a inființat, ajutata de SUA, laboratoare de cercetare științifica, unde sunt folosiți bolnavi…