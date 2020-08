Turism extrem cu Ulysse Nardin Blast Colecția Blast a Ulysse Nardin va poate purta in cele mai spectaculoase locuri din lume, de la ghețari infricoșatori pana la magma din adancul vulcanilor. In lumea Ulysse Nardin nu exista ideea de plictiseala. Cunoscatorii știu deja ca alaturi de ceasurile celebrei case poți face scufundari alaturi de rechini, sa inoți cu sirenele sau chiar sa admiri lentoarea focilor. Ei bine, ca noua demonstrație a ideii ca aventura este unul dintre „sporturile” preferate ale Ulysse Nardin, manufactura elvețiana lanseaza colecția Blast. La prima vedere, ceasurile din aceasta colecție pot aminti de piese memorabile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Datele oficiale distrug propaganda PSD-ista. In luna iulie prețurile au STAGNAT. Mai mult la bunurile alimentare prețurile AU SCAZUT fața de luna precedenta. Ieri INS a anunțat ca veniturile nete au crescut și fața de luna anterioara, dar și fața de anul precedent. Puterea…

- Dacia se vinde ca painea calda in Italia. Modelele Duster și Sandero se afla in topul preferințelor italienilor. Cele doua modele au și prețuri incredibile: 4.500 euro un Sandero și 9.000 euro un Duster. De aceea, ele se regasesc in Programul Rabla, demarat de Guvernul italian. In Programul Rabla, in…

- Italia are in vedere stimulente de pana la 4.000 de euro, contravaloarea a 4.550 de dolari, pentru cumparatorii autovehiculelor de ultima generație pe benzina și motorina, care s-au alaturat Franței și Germaniei pentru a oferi sprijin industriei auto, care a fost afectata de criza coronavirusului. Mașinile…

- Quarterback-ul Colin Kaepernick (32 ani), initiatorul miscarii de protest fata de violentele politiei impotriva negrilor, va face obiectul unui serial-documentar produs si difuzat de Netflix, a anuntat, luni, gigantul in streaming, relateaza AFP. Asezatul genunchiului in pamant, miscare…

- Presedintele american Donald Trump a distribuit pe Twitter un video in care sustinatorii presedintelui american sunt filmati in timp ce striga „White power!” („Albii au puterea/Puterea albilor!”), un slogan rasist al nationalistilor albi de extrema-dreapta.

- Presedintele american Donald Trump a distribuit pe Twitter un video in care mai multe persoane sunt vazute si auzite strigand 'white power' ('puterea albilor'), un slogan rasist al nationalistilor albi de extrema-dreapta, potrivit DPA. Postarea vine in contextul unei ample si intense…

- O statuie a fostului mare jucator de tenis afro-american Arthur Ashe, din orașul sau natal Richmond, Virginia, a fost vandalizata, potrivit AFP.Un videoclip care circula pe diverse rețele de socializare și difuzat de posturile de televiziune locala arata un barbat cu un spray cu vopsea alba…