- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare spune ca, in ziua in care a inceput etapa a 3-a de vaccinare, platforma unde romanii se pot programa a avut probleme tehnice și funcționeaza cu sincope, insa STS lucreaza intens pentru remediere. „Sunt inscrise 77.000 de persoane...…

- Trei noi fluxuri de vaccinare vor fi operationalizate din 15 martie la Suraia, singurul centru de vaccinare deschis in mediul rural, a informat, vineri, Institutia Prefectului judetului Vrancea. ‘Din 15 martie se va suplimenta numarul fluxurilor de vaccinare in cadrul centrelor deja existente, respectiv…

- Comisia Europeana va veni curand cu o propunere legislativa, prin care sa se creeze o platforma comuna la nivelul UE, in contextul discuțiilor despre un certificat european de vaccinare anti-Covid-19. Dacian Cioloș explica ce ar trebui sa presupuna un eventual certificat. Comisia Europeana…

- Incepand din 15 martie, in Timiș se vor putea vaccina zilnic cate 300 de oameni cu ser Moderna in cinci noi fluxuri. Doua dintre fluxuri au fost deschise in Timișoara, iar celelalte trei in orașele din județ, miercuri, 10 martie.

- Ministrul Sanatații din Germania a spus ca este pregatit sa ia in calcul folosirea vaccinurilor de coronavirus rusești și chinezești, inaintea unui summit convocat de urgența pentru a cauta soluții pentru campania greoaie de vaccinare pe plan local, informeaza The Guardian.

- Peste 5,5 milioane de oameni au fost vaccinati impotriva Covid-19 in Anglia, in perioada 8 decembrie si 22 ianuarie, potrivit datelor National Health System citate de BBC, potrivit news.ro. Din total, 5,08 milioane de oameni au primit prima doza de vaccin, iar 440.300, si pe a doua. Anglia…

- Percepția romanilor asupra vaccinarii și a vaccinului anti-COVID s-a schimbat fața de acum cateva luni. Ultimul sondaj IRES arata ca 8 din 10 romani au o parere buna despre vaccinuri in general, iar 7 din 10 s-ar vaccina cu unul dintre serurile care sunt pe piața.

- Cautarile in teren, pentru identificarea barbatului de 74 de ani din comuna Farau sunt continuate de catre IPJ Alba. Acesta a disparut in data de 6 ianuarie. Polițiștii din Alba continua investigațiile și cautarile in teren, pentru identificarea barbatului de 74 de ani, din comuna Farau, disparut din…