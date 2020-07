Turism charter în Creta, doar cu test COVID negativ Autoritatile elene discuta posibilitatea introducerii obligativitatii prezentarii unui test COVID-19 negativ si pentru turistii care vin in Grecia cu chartere, a declarat sambata Manolis Kallionakis, membru in Consiliul regional al Cretei. "Sunt discutii la nivel guvernamental in sensul de a introduce si pe aeroport regula asta, sa vina cu testul facut", a mentionat el, intr-o intalnire cu jurnalisti romani. Kallionakis a admis ca turistii ar putea fi descurajati de aceasta cerinta, mai ales ca testul presupune si un cost suplimentar pentru acestia. "Este un cost, dar costul este mult mai mic… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

