Comisia Europeana finalizeaza un site web pentru ca europenii care doresc sa-si petreaca vacanta in alte tari UE sa vada clar optiunile de care dispun, a declarat vineri comisarul pentru piata interna, Thierry Breton, la postul BFM Business, potrivit AFP.



"Acum avem protocoale comune pentru trecerea frontierelor, pentru a-i primi pe turisti in locurile lor de vacanta", a declarat comisarul, in contextul in care cele 27 de state membre UE ridica treptat masurile restrictive impuse pentru a combate raspandirea COVID-19.



Site-ul in cauza, numit Reopen.eu, va "centraliza toate…