Stiri pe aceeasi tema

- Administrația locala a comunei Iara a realizat un parteneriat cu localitațile din zona pentru extinderea rețelei de gaze naturale. In asociere sunt incluse localitațile Agriș, Cacova Ierii, Fagetu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația publica locala din comuna Ceanu Mare anunța organizarea unor intalniri fizice cu cetațenii și dezbateri publice astfel: Luni 18.04.2022 ora 12.00 Ceanu Mare, la Caminul Cultural. Luni... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Municipiului Turda anunța ca incepand cu luna aprilie, cetațenii, firmele și instituțiile din municipiu au la dispoziție un serviciu PERMANENT și GRATUIT de colectare selectiva a DEEE... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația locala de la Campia Turzii a facut public programul de colectare a deșeurilor pentru perioada aprilie-iunie. Vor fi colectate atat deșeurile menajere cat și cele reciclabile dupa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația locala din Campia Turzii demareaza astazi lucrari de asfaltare pe strada Avram Iancu, motiv pentru care cetațenii sunt rugați sa evite artera de circulație. „Avand in vedere faptul ca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ești in cautarea unui loc de munca, dar nu știi de unde sa incepi cautarile sau nu știi cine face angajari și pe ce post? Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Cluj, vine in ajutorul tau.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un numar de 700 de locuri au fost scoase la concurs pentru admiterea in scolile postliceale de jandarmi in aceasta sesiune de admitere, in cele doua unitati de invatamant ale Jandarmeriei Romane in care se formeaza subofiteri. Sunt alocate cate 350 de locuri pentru fiecare ...

- Site-ul UNTOLD pune la dispoziție celor care vor sa ajunga la festival posibilitatea de a-și rezerva un loc de cazare direct de pe site. „Oricine cauta un loc de cazare pentru perioada festivalului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!