- Neam obinuit ca în fiecare an pe 31 august s srbtorim ZIUA LIMBII ROMÂNE. Pe 31 august ne amintim dintro dat c &bdquoLimba noastri o comoar&rdquo i c acest copac prin seva cruia curge intraductibilul DOR dar i DOINA dinuind peste veacuri are rdcinile bine înfipte în pmântul…

Casa de Cultura Turda impreuna cu Asociația Turda TIN, organizeaza o activitate menita sa omagieze Ziua Limbii Romane. Evenimentul cultural va avea loc in sala mare a Primariei Turda, pe 31 august de...

Astazi, la Turda, a fost celebrata iubirea. Primaria Municipiului Turda, in Sala Mare, a premiat 47 de cupluri care au implinit frumoasa varsta de 50 ani de la casatorie, sarbatorind astfel nunta de...

Primaria Turda a lansat portalul online.primariaturda.ro prin care cetațenii pot accesa serviciile primariei din confortul casei. Prin crearea unui cont pe noua platforma online a Primariei Turda,...

- Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat ca PAS va depune toate eforturile pentru a gasi voturile necesare pentru schimbarea punctului 13 din Constituție și oficializarea limbii romane in Republica Moldova, insa nu va merge la exercițiul votului fara a avea certitudinea ca acest punct va…

Federația Romana de Fotbal a dat publicitații componența celor zece serii din liga a treia. Astfel, Sticla Arieșul Turda ramane in seria IX-a, insa s-au produs unele modificari in componența seriei....

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca fenomenul globalizarii a cuprins toate popoarele de ani buni. Unul dintre efectele sale este acela al imbogatirii limbilor cu termeni specializati care sunt utilizati la scara larga si intelesi la fel in toate zonele de pe glob. Acest lucru se poate observa…