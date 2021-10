Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj de poliție a reușit sa opreasca doar cu focuri de arma un autoturism, dupa ce șoferul – care nu avea permis – a refuzat sa opreasca la semnalul oamenilor legii. ”La data de 21 octombrie, in jurul orei 02.10, un echipaj din cadrul Poliției municipiului Turda, aflat in exercitarea atribuțiilor…

- Șoferul, banuit ca nu avea permis de conducere, se deplasa pe strada Victoriei din Turda în momentul în care polițiștii au încercat sa îl opreasca. Barbatul de 28 de ani care se afla la volan a ignorat semnalele agenților și a continuat sa se deplaseze. Dupa mai mulți…

- Un tanar a murit, noaptea trecuta, in urma unui accident de circulație ce a avut loc in Tauții Magherauș. Acesta era pasager pe locul din dreapta in mașina condusa de prietenul sau, un tanar de 25 de ani, care pornise in urmarirea unei mașini in care credea ca se afla iubita sa. Urmarirea in trafic…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramureș au desfașurat o acțiune pentru combaterea contrabandei cu țigari, in cadrul careia au depistat in trafic doua autoturisme incarcate cu aproximativ 29.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare…

- In urma controalelor efectuate in trafic, pe Drumul Național 17D, in Sangeorz-Bai, polițiștii Compartimentului Rutier au depistat miercuri un autoturism in care se aflau doi tineri care aveau asupra lor substanțe susceptibile a avea efect psihotrop. Polițiștii au identificat șoferul, un tanar de 25…

- Un sofer a decedat, in noaptea de luni spre marti, intr-un accident produs in municipiul Ramnicu Valcea, dupa ce a fost urmarit in trafic de politisti, in urma unui apel la 112 care anunta ca acesta are un pistol asupra sa. Ulterior, in urma verificarilor facute in masina s-a constatat ca pistolul…

- Patru barbati care au provocat un scandal pe o strada din judetul Olt au fost potoliti de politisti cu focuri de avertisment. Cei patru au fost retinuti initial pentru 24 de ore, ei fiind cercetati sub control judiciar, potrivit news.ro. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie…

- Polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Turda au reținut pentru 24 de ore un tanar, de 24 de ani, din comuna Baișoara, in cadrul unui dosar penal ce vizeaza savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere și punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat.…