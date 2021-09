Turda se apropie de 50 cazuri COVID

TRAGEDIE pe Lacul 5 Ilfoveni, un bărbat s-a electrocutat

TRAGEDIE pe Lacul 5 Ilfoveni, un bărbat s-a electrocutat și din nefericire a decedat. Alerta a fost dată prin SNUAU 112 The post TRAGEDIE pe Lacul 5 Ilfoveni, un bărbat s-a electrocutat first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]