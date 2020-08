Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii PNL Campia Turzii au depus o contestație in acest sens, la Judecatoria Turda, prin care solicita respingerea candidaturii, de vreme ce este menționat faptul ca Daniela Dolha va candida pentru funcția de primar la Turda, conform turdanews.net. Citeste si: Preotul care a scandalizat…

- Autointitulatul rege al romilor, Dorin Cioaba, a declarat, pentru AGERPRES, ca va depune joi contestatie la Judecatoria Sibiu, pentru ca doreste sa candideze la functia de primar al municipiului resedinta de judet, insa Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 i-a respins candidatura. "Mi-au cautat…

- Ziarul Unirea FOTO| Voicu Paul, candidatul PNL la Primaria Alba Iulia, și-a depus oficial candidatura. LISTA pentru Consiliul Local Liberalii s-au aflat luni, 17 august, la Biroul Electoral de Circumscripție municipal Alba pentru a depune dosarele de candidatura in vederea alegerilor din 27 septembrie,…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, protocolul de constituire a Aliantei USR PLUS la nivelul Capitalei si al sectoarelor. In alegerile locale din 2020, USR si PLUS vor avea liste comune de candidati pentru Consiliile Locale de Sector si pentru Consiliul…