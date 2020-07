Turda: Procuror infectat cu SARS-CoV-2

Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror din Turda, județul Cluj a fost confirmat cu coronavirus, imediat dupa aflarea rezultatului, activitatea judecatoriei a fost suspendata, potrivit ziarului local Turda News.Activitatea de la Judecatoria Turda este suspendata vineri, dupa ce s-a descoperit un caz de COVID-19 la Parchetul Judecatoriei,…

- Accidente dintre cele mai grave, soldate cu persoane ranite și decedate, se țin lanț de cateva zile pe șoselele din județul Cluj. Trei persoane au murit miercuri pe centura Apahida-Valcele și o alta a decedat joi, intr-un eveniment rutier grav, produs pe autostrada A3, la intrarea in Turda. Cu puțin…

- Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a anunțat ca a dispus un control in cauza fetei de 17 ani incendiate in județul Mehedinți."Pe baza informarii preliminare transmise de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, am dispus efectuarea unui control cu privire la instrumentarea dosarului…

- Ioan Becali l-a atacat pe Cornel Dinu , dupa ce „Procurorul” a fost filmat injurandu-i infiorator pe Ioan Andone, Dumitru Moraru și Gheorghe Mulțescu. Fostul impresar a declarat ca Dinu este cunoscut pentru tradarile sale și pentru atacurile sub centura pe care le lanseaza. Ma aștept la orice de la…

- Un accident de munca mortal a avut loc vineri, 8 mai, in zona industriala din Turda (judetul Cluj). Politistii aflati la fata locului cerceteaza imprejurarile in care a avut loc accidentul.

- Școala Popoveni a intrat anul trecut intr-un amplu proces de reabilitare, modernizare, dar și extindere. Singura școala din Craiova care nu avea grupurile sanitare in incinta cladirii principale, Școala Popoveni, este aproape de finalizare. „Cladirea principala a fost consolidata, renovata la exterior,…