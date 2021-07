Stiri pe aceeasi tema

- „Din primele date, o tânara în vârsta de 23 de ani, din Turda, care se angajase în traversarea drumului pe o trecere de pietoni de pe strada Clujului a fost accidentata de un autoturism condus de un barbat în vârsta de 28…

- Destinul a fost tragic pentru un barbat in varsta de 84 de ani din Iași. Batranul a fost spulberat de o mașina in timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. In urma impactului puternic, barbatul a murit pe loc.

- O adolescenta de 15 ani a fost lovita de o masina chiar pe trecerea de pietoni. Nenorocirea a s-a produs sambata searape strada Hristobotev din Capitala.La volanul automobilului era un tanar de 25 de ani, inca nu se stie daca acesta era sau nu baut.

- Accident rutier in Campina, strada Toma Ionescu. Din primele verificari, s-a constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat in varsta de 52 de ani, ar fi surprins și accidentat un pieton, o minora in varsta de 11 ani. Pietonul accidentat a fost transportat la spital, in vederea acordarii…

- Astazi, polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Bistrița, au intervenit la un accident in municipiul Bistrița. Din primele verificari, s-a constatat faptul ca un autoturism condus de un tanar de 20 de ani din Bistrița a accidentat un pieton, o minora in varsta de 10 ani din aceeași…

- Accident rutier in aceasta dimineata la Tauții de Sus. O fata in varsta de 14 ani, in timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni a fost acrosata de o mașina. La fața locului s-au echipaje de polițiști, SMURD. Fata a fost transportata la spital pentru investigatii. Source

- Marți, 20 aprilie, ora 10.20, in timp ce conducea autoturismul pe DN 29 in comuna Dumbraveni, la intersectia cu DC 63, un barbat de 52 de ani din comuna Burla a surprins si accidentat o minora de 8 ani din localitate, angajata in traversarea stazii pe trecerea de pietoni semnalizata si marcata corespunzator.…

- O tânara de 22 de ani din Baia Mare a fost lovita de un autobuz în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, în zona strazii Memorandumului din Cluj-Napoca. Aceasta a fost transportata la spital, șoferul autobuzului fiind testat negativ cu…