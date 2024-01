Turcii, singura ofertă pentru lotul autostradă Nădășelu-Mihăiești! Turcii continua sa invadeze autostrazile patriei, chiar daca firmele din țara lui Erdogan nu stralucesc prin eficiența, vezi cazul Alsim Alarko, și posibil Mapa. Marți, 09.01.2024, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului Proiectarea și execuția lucrarilor de deviere a traseului situate intre km 10+009 – km 12+000 si km 21+406 – km 24+890, aferente autostrazii Brașov – Targu Mureș – Cluj – Oradea, subsecțiunea 3A2: Nadașelu – Mihaiești (km 8+700 – km 25+500). Pana la termenul limita a depus oferta urmatorul operator economic: Asocierea OZALTIN INSAAT TICARET… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

