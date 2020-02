Stiri pe aceeasi tema

- Turcia elimina vizele pentru cetațenii mai multor state ale Uniunii Europene și pentru britanici, incepand cu 2 martie, in cazul celor care calatoresc in scop turistic, pentru o perioada maxima de trei luni. De masura vor beneficia cei din Polonia, Austria, Belgia, Spania și Olanda, transmite Reuters.…

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca peste 600 de persoane aflate in China au depus solicitari de repatriere. UE va suporta 75% din costul de repatriere, anunța Janez Lenarcic, comisarul european pentru gestionarea crizelor in cadrul Comisiei Europene.„Comisia Europeana: Peste 600 de cereri…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 22.00 au votat in strainatate 376.461 de romani in turul II la alegerile prezidentiale. S-a depașit cu peste 80.000 de voturi prezența din primul tur in Diaspora, cand pana la ora 22.00 votasera 293.299 de romani. Clasamentul țarilor…

- Romania va juca in semifinale cu reprezentativa Islandei. Meciul se va disputa in deplasare, pe 26 martie. In cazul unei victorii, Romania va juca finala pentru calificarea la EURO 2020 cu caștigatoarea meciului dintre Bulgaria și Ungaria. Duelul va avea loc pe 31 martie, iar tricolorii…