Turcii profită de embargoul internațional impus Rusiei: Au cumpărat Reebok la o treime din preț Holdingul turc FLO Retailing a preluat controlul diviziei ruse a Reebok dupa ce a semnat un acord cu compania privind producția de produse sub acest brand in fabricile turcești, pentru o serie de țari. Informația apare in publicația rusa Kommersant, care noteaza ca experții au estimat valoarea a peste 100 de magazine ale marcii in Rusia la aproximativ 1,5 miliarde de ruble, dar cred ca valoarea tranzacției a fost de trei ori mai mica. Directorul general al Infoline – Analytics, Mihail Burmistrov, estimeaza costul rețelei la 1,5 miliarde de ruble, dar nu exclude faptul ca valoarea tranzacției nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Impactul sancțiunilor occidentale i-a facut pe mai mulți ruși sa plece din țara și sa caute locuri in care iși pot pastra stilul de viața și averea. Unul dintre aceste locuri este Dubai, cel mai mare oraș din Emiratele Arabe Unite, relateaza BBC , care subliniaza ca orașul a inregistrat o creștere fulminanta…

- Uniunea Europeana a confirmat miercuri ca intentioneaza sa puna capat tuturor importurilor de titei si produse petroliere rafinate din Rusia, pana la finele acestui an, cea mai extrema masura anuntata pana acum de blocul comunitar in ideea de a pune presiune economica pe Rusia ca sa inceteze razboiul…

- Bill Burns, directorul CIA a transmis ca SUA ia in calcul eventualitatea ca Rusia sa incerce sa foloseasca o arma nucleara tactica in razboiul din Ucraina. Totodata, Moscova este pusa fața in fața cu dificultațile intalnite pe campul de lupta.Bill Burns avertizeaza ca amenințarea nucleara a Rusiei nu…

- Analiștii financiari spun ca Rusia primește aproape 1 miliard și jumatate de dolari pe zi din ceea ce exporta și ca rubla s-ar putea consolida și mai mult, avand in vedere controlul asupra capitalului și scaderea importurilor. Dar… Dupa ce Banca Centrala a Rusiei a relaxat masurile de control al capitalului,…

- Grupul austriac OMV asteapta o informare in scris cu privire la decizia Rusiei de a cere plata in ruble pentru livrarile sale de gaze, in acest sens fiind contactat Gazprom, transmite Reuters. „O investitie proasta”, considera directorul general al OMV, Alfred Stern, miliardele de euro transferate in…

- Producatorii ruși de cereale au cerut Bancii Centrale a Rusiei sa asigure posibilitatea de a-și exporta produsele cu plata in ruble, scrie Kommersant. Ei vor sa aplice aceasta masura cel puțin pentru cei mai mari cumparatori straini. O astfel de inițiativa a inaintat Uniunea Exportatorilor de cereale…

- Postul BBC a anunțat, vineri, retragerea tuturor jurnaliștilor din Rusia pentru a le asigura ”securitatea”, transmit Reuters și AFP. Decizia vine dupa ce in Rusia a fost adoptata o lege care prevede pedepse cu inchisoarea in cazul transmiterii de ”informații micinoase despre armata” și dupa blocarea…

- Dmitri Rogozin, șeful agenției aerospațiale rusești, avertizeaza intr-un tweet ca, daca SUA blocheaza cooperarea cu ei, ”cine va salva ISS de la o coborare necontrolata din orbita și o cadere asupra Statelor Unite sau Europei?” Dmitri Rogozin, șeful agenției spațiale ruse, a avertizat ca va opri intreținerea…