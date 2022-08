Turcii o duc tot mai rău: „Avem carne doar la ocazii speciale. Nu ne mai permitem” Criza traiului zilnic a lovit puternic Turcia. Oamenii cheltuiesc sume uriașe inclusiv pe alimente de baza precum painea. In medie, platesc cu aproape 80 la suta mai mult fața de aceeași perioada a anului trecut. Mai mult decat orice, moneda slaba este de vina pentru creșterea prețurilor. Economiștii spun ca președintele Erdogan face prea puțin – și acționeaza greșit – ca sa reduca inflația. Intre timp, familiile tot mai disperate incearca sa supraviețuiasca. Naciye pregatește cina pentru intreaga familie: orez cu fasole, supa și o salata proaspata. De obicei, carnea face parte dintr-o masa cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

