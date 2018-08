Turcii își VÂND aurul și bijuteriile. ”Acum, totul decurge haotic” Un decret semnat de presedintele Erdogan a crescut tarifele vamale cu 120 la suta pentru importurile de masini, cu 140 la suta pentru bauturi alcoolice si cu 60 de procente pentru tutunul neprelucrat. Pe de alta parte, criza a fortat oamenii sa vanda aurul si bijuteriile. Criza monetara se simte in buzunarele turcilor și unii dintre ei au trecut pragul caselor de amanet si buticurilor de bijuterii pentru a face rost de bani. Patronii spun ca de la inceputul saptamanii prețul aurului fluctueaza foarte mult pe parcursul unei singure zile. Asa ca este multa incertitudine - atat pentru cei care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

