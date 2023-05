Turcii îl vor pe Ianis Hagi la Galatasaray Sunt șanse mari ca Ianis Hagi sa ajunga la Galatasaray. Jurnaliștii turci susțin ca baskanii vor sa-l cumpere pe mijlocașul roman. Exista și voci care declara ca aceste zvonuri ar ajuta campania electorala a președintelui Erdogan. „Operatiunea Ianis Hagi la Galatasaray. Gheorghe Hagi va juca un rol important in acest transfer, in timp ce formația galben-roșie, care a inceput deja pregatirile pentru noul sezon, va incepe asaltul pentru tanara vedeta. Rangers a decis sa-l vanda pe jucatorul de 24 de ani. Crede ca acestuia ii va fi greu sa-și recapete forma anterioara accidentarii”, transmite hurriyet.com.tr. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

