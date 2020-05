Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Dynamo Dresda a anuntat, joi, ca unul dintre jucatorii sai a fost testat pozitiv cu coronavirus. Testele s-au facut miercuri, anunța news.ro.In afara jucatorului, a fost testata pozitiv si o persoana considerata contact de categoria I (contact apropiat) al unui membru al stafului tehnic.…

- Clubul turc Gaziantep FK anunta ca testele pentru coronavirus in cazurile lui Marius Sumudica si Alexandru Maxim au avut rezultat negativ. Marius Sumudica a revenit in Turcia la 6 mai, dupa operioada petrecuta in Romania, si a intrat in carantina pentru 14 zile. El, asistentii sai si Alexandru Maxim…

- Clubul turc Gaziantep FK anunta ca testele pentru coronavirus în cazurile lui Marius Sumudica si Alexandru Maxim au avut rezultat negativ.Marius Sumudica a revenit în Turcia la 6 mai, dupa operioada petrecuta în România, si a intrat în carantina pentru 14 zile.El,…

- Cinci fotbalisti din Spania au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus , in prima zi de testare inaintea unei posibile intoarceri la antrenamente. Numele fotbalistilor nu au fost facute publice. Numele jucatorilor nu au fost facute publice, insa, potrivit RAC 1, se pare ca trei dintre ei evolueaza…

- Testele au fost facute direct în aeroport, la sosirea în Innsbruck. În ultimele saptamâni, mii de români au plecat din tara ca sa munceasca sezonier peste hotare, iar situatia se poate repeta în orice moment, potrivit Antena 1. Barbatul testat pozitiv este…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a revenit astazi in Romania in ciuda sfaturilor conducatorilor. Alexandru Maxim (29 de ani) și Alin Toșca (28 de ani) au ramas in Turcia. „Nu am avut cum sa ii iau. Asta a fost decizia mea și a staff-ului meu. Ei au contract, sunt jucatori, e altceva.…

- Campionatul din Turcia continua sa se desfașoare cu porțile inchise. Marius Șumudica, antrenorul lui Gaziantep, regreta ca nu poate reveni in Romania, langa familie. „Marți a fost o ședința a celor de la Federația turca. Au hotarat ca vom continua, se va juca fara spectatori in continuare. Ne supunem,…

- Antrenorul echipei engleze Arsenal Londra, spaniolul Mikel Arteta, 37 de a fost depistat pozitiv cu coronavirus, noteaza The Sun.Anunțul a fost facut, joi, de catre oficialii clubului londonez pe site-ul oficial al lui Arsenal. La scurt timp, Mikel Arteta a reacționat, pe site-ul clubului Arsenal: ”Este…