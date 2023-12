Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) a semnat, miercuri, autorizatia de construire necesara pentru proiectarea si executia lucrarilor de structura de rezistenta la lotul 1.1, respectiv 1 Mai - Tokyo, din cadrul obiectivului ce va asigura legatura retelei de metrou cu Aeroportul International…

- UPDATE: ”Sectiunea de sud a Magistralei 6 de metrou a primit astazi Autorizatia de Construire. Asocierea in participatiune ALSIM ALARKO-MAKYOL, constructorul desemnat de catre METROREX S.A. pentru proiectarea si executia lucrarilor de structura de rezistenta pentru Lotul 1.1: 1 MAI – TOKYO, demareaza…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii anunta, miercuri, ca a fost semnata autorizatia de construire necesara pentru proiectarea si executia lucrarilor de structura de rezistenta la Lotul 1.1: 1 Mai - Tokyo din cadrul obiectivului ce va asigura legatura retelei de metrou cu Aeroportul International…

- Statia de metrou „Tudor Arghezi” a fost deschisa calatorilor, miercuri, in prezența primarului Sectorului 4, Daniel Baluța. Circulatia se va realiza, intr-o prima faza, in sistem pendula, pe o singura linie, intre noua statie si Berceni, deoarece sistemul de semnalizare si automatizare a traficului…

- Cel de-al doilea utilaj TBM (Tunnel Boring Machine), care va fi folosit pentru realizarea lucrarilor la structura de rezistența a Lotului 1.1: 1 Mai – Tokyo, a ajuns in Romania, prin portul Constanța-Agigea. Metrorex anunța ca TBM-ul a sosit in Romania intr-un singur transport maritim și are o greutate…

- Ministerul Transporturilor a emis Autorizația de Construire pentru modernizarea lotului 2 al Magistralei CFR 300 Cluj Napoca-Oradea, lotul 2 Aghireș-Poieni fiind primul mare contract feroviar finanțat din PNRR unde pot incepe lucrarile de execuție.

- Ministerul Transporturilor a emis Autorizația de Construire pentru modernizarea lotului 2 al Magistralei CFR 300 Cluj Napoca-Oradea, lotul 2 Aghireș-Poieni fiind primul mare contract feroviar finanțat din PNRR unde pot incepe lucrarile de execuție. Contractul a fost semnat cu Asocierea Alstom-Arcada…

- Stația de metrou Tudor Arghezi va intra in circuitul normal de transport public de calatori, gestionat de Metrorex, cel mai tarziu la jumatatea lunii noiembrie și a costat 50 de de milioane de euro, au anunțat vineri, 22 septembrie, reprezentantii Primariei Sectorului 4.„Urmare a intalnirilor de lucru,…