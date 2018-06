Stiri pe aceeasi tema

- Cei aproximativ 1,44 milioane de alegatori turci inregistrati in Germania au marti o ultima sansa de a vota in scrutinul prezidential din Turcia, convocat anticipat pentru duminica, 24 iunie, si in care actualul sef al statului, Recep Tayyip Erdogan, vizeaza un nou mandat, transmite dpa. Membrii comunitati…

- Locuitorii Chisinaului sunt asteptati duminica, 20 mai, la urnele de vot pentru a alege primarul general al Capitalei. Noul edil va fi ales doar pe durata unui singur an, pana la alegerile locale din 2019.

- Potrivit agentiei Anadolu, Ministerul Afacerilor Externe al Turciei i-a cerut consulului israelian la Istanbul, Yossi Levi Safri, sa paraseasca teritoriul Turciei "pentru o perioada", dupa ce i-a cerut cu o zi inainte acelasi lucru ambasadorului israelian la Ankara, pe fondul tensiunilor puternice…

- Guvernul austriac intentioneaza sa plateasca mai putin pentru copiii care traiesc in strainatate. Astfel urmeaza sa se economiseasca peste 100 milioane euro. In pofida ingrijorarii manifestate de UE fata de ajutoarele acordate copiilor care traiesc in strainatate, Austria insista asupra acestei masuri.

- Peisajele muntoase, casele sculptate in roca vulcanica cu hornuri ale zanelor, pasajele subterane și bisericile ascunse, fac ca regiunea Cappadocia sa fie una dintre cele mai impresionante destinații din lume. Pașește pe taramurile selenare ale Turciei in cautarea edificiilor ridicate de vechii hitiți,…