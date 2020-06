Turcia, zguduită joi de un cutremur puternic. Magnitudinea seismului a fost de 5,4 Guvernatorul provinciei turce Van, unde s-a produs cutremurul, a declarat ca maim multe case au fost avariate, dintre care una atat de grav incat va trebui sa fie demolata. De asemenea, cinci persoane au fost ranite in urma cutremurului de joi. Cel mai afectat a fost districtul Ozalp, dar au mai fost semnalate pagube materiale si in districtele Saray si Gurpinar. Turcia a fost zguduita anul acesta, in luna ianuarie,k de un alt cutremur foarte puternic, de m, poagube agnitudine 5,9, in provincia Elazig, in urma caruia 41 de persoane si-au pierdut viata. Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

