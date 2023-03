Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur a avut loc, in aceasta dimineața, in țara afectata de astfel de fenomene ale naturii. De aceasta data, seismul s-a produs in regiunea Adana, in centrul Turciei. Ce magnitudine a inregistrat seismul.

- Un nou cutremur a lovit Turcia in urma cu puțin timp! Seismul a inregistrat o magnitudine de 4,1 grade pe scara Richter și s-a produs in Marea Egee, in apropierea portului Izmir, la o adancime de 5 kilometri.

- Un nou cutremur a lovit Turcia in urma cu puțin timp! Seismul a avut o magnitudine de 5,2 grade Richter și s-a produs in estul Turciei, la o adancime de 6,96 kilometri, intr-o zona care era deja afectata de seismele din ultimele saptamani.

- Un nou cutremur a avut loc in județul Gorj. Dupa evenimentul tragic din Turcia, seismologii au numit zona Olteniei ca fiind una cu risc seismic. In noaptea dintre 22 spre 23 februarie s-a inregistrat un cutremur de 3,9 grade pe scara Richter.

- In urma cu puțin timp un alt cutremur s-a produs in județul Gorj. Potrivit informațiilor facute publice de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut o magnitudine de 3,6 grade pe Richter.

- Mai multe persoane din cartierul Henri Coanda din municipiul Constanta au iesit din locuinte, in noaptea de sambata spre duminica, de teama unui eventual cutremur, creand panica, iar unul dintre locatari a sunat si la numarul de urgenta 112, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Cazul romancei din Turcia care a ramas pe strazi dupa cutremur a ajuns cunoscut de toata lumea. Dupa ce a dormit prin parcari și pe camp alaturi de cei doi copii ai ei, Mihaela a fsot adusa in Romania in urma cu puțin timp.

- Politia turca a arestat patru persoane pentru mesaje „provocatoare” postate pe retelele sociale in legatura cu seismul de luni, cu o magnitudine de 7,8, care a lovit sud-estul Turciei. Seismul, urmat de replici puternice, a ucis mii de persoane in Turcia si Siria, lasand de asemenea in urma mii de persoane…