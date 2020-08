Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau sa va impartasesc o veste buna. Turcia a descoperit in Marea Neagra cele mai mari depozite de gaze naturale din istoria sa", a spus Erdogan, adaugand ca Turcia intentioneaza sa inceapa sa utilizeze aceste resurse in 2023 si sa devina un exportator net de energie. In ultimii ani, Turcia a cumparat…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca Turcia a descoperit in Marea Neagra cel mai mare zacamant de gaze din istoria tarii. Rezervorul se afla nu departe de locul in care Romania a descoperit cel mai mare zacamant in ultimele decenii.

- Secretarul de stat pentru Protecția Civila din Grecia, Nikos Hardalias, a prezentat intr-o conferința de presa situația turiștilor infectați cu coronavirus care au fost depistați la intrarea in țara și dintr-un total de 508 cazuri, cele mai multe sunt din Romania – 88, scrie Digi24. Potrivit grecilor…

- O analiza a Travel Planner, citata de economica.net arata ca vara aceasta, Bulgaria a reuit sa atraga mai bine de jumatate dintre turiștii care mergeau de obicei in Grecia sau Turcia. „Cei care merg in Turcia și in Grecia de obicei cauta acum hoteluri in Bulgaria, deoarece este cea mai permisiva destinație…

- Cea mai profunda criza instituționala a Bulgariei in cațiva ani s-a aprins cu un incident suprarealist, marți, cand un politician centrist a incercat sa planteze tricolorul național pe o plaja din Marea Neagra, dar a fost oprit de agenții de securitate, relateaza Politico. Pana joi, complexul scandal…

- Exprimandu-si ingrijorarea in legatura cu soarta fostei catedrale crestine Sfanta Sofia din Istanbul, care ar putea fi transformata din nou in moschee, UNESCO a invitat Turcia la dialog inainte de luarea unei decizii susceptibile “sa aduca atingere” valorii universale a acestui monument, care are in…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile din Grecia au lasat deschis in perioada 1-15 iulie un singur punct de trecere al frontierei cu Bulgaria, și anume Kulata-Promachonas, pentru accesul in Grecia. Toate celelalte cinci puncte de trecere, folosite de mulți turiști romani in drumul cu…

- Peste 46.000 de persoane au intrat și ieșit din țara in ultimele 24 de ore, anunța Poliția de Frontiera. In urma cu cateva zile, la inceputul perioadei de instituire a starii de alerta, țara noastra era tranzitata de aproximativ 13.000-15.000 persoane zilnic. Pe sensul de intrare au fost aproximativ…