Diferenta dintre Skrill si PayPal

Metodele de plata online sunt din ce in ce mai numeroase. Apar metode noi tot timpul, iar cele vechi se reinventeaza. In calitate de consumator poate fi greu sa urmaresti totul. Vrei doar sa platesti online in siguranta si sa mentii costurile legate de comisioane cat mai mici posibil. Deci, ce metoda de plata ar trebui sa alegi? Doua… [citeste mai departe]