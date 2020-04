Turcia vrea sa redeschida economia incepand cu finalul lunii mai Guvernul turc si-a propus sa inceapa procesul de relansare a economiei la finalul lunii mai, dupa o incetinire semnificativa provocata de masurile de combatere a coronavirusului, reducand insa riscul unui al doilea val de infectii, a declarat marti pentru Reuters un inalt oficial care a dorit sa isi pastreze anonimatul.



Separat, presedintele unei Asociatii de centre comerciale din Turcia, care luna trecuta a decis in mod independent sa inchida portile, a anuntat ca exista planuri pentru o redeschidere partiala incepand din 11 mai, in functie de cererile venite de la retaileri si de obtinerea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

