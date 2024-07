Stiri pe aceeasi tema

- Turcia este dispusa sa vanda mai multe gaze naturale spre Uniunea Europeana, dar vrea angajamente pe termen lung care sa justifice investitiile necesare in infrastructura. Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat, marti, intr-un interviu pentru Bloomberg, faptul ca Turcia pune la…

- Chinezii de la BYD, cel mai mare producator mondial de vehicule electrice, au semnat un acord cu Ministerul Industriei si Tehnologiei din Turcia, pentru a face investitii in aceasta tara, o decizie care va extinde prezenta companiei chineze in Europa, informeaza Bloomberg si agentia de presa Anadolu,…

- Marele producator chinez de autovehicule electrice, BYD, se apropie de incheierea unui acord pentru construirea unei fabrici in valoare de 1 miliard de dolari in vestul Turciei, au dezvaluit o serie de oficiali turci pentru Bloomberg. Vestea vine dupa ce BYD a deschis prima sa fabrica in Thailanda,…

- Chinezii de la BYD continua expansiunea uzinelor sale producatoare de mașini electrice in lume. Cea mai noua astfel de fabrica urmeaza sa fie construita in Turcia. Guvernul de la Ankara urmeaza sa semneze un acord cu producatorul chinez pentru a da startul construcției noii uzine. Conform publicației…

- Turcia se afla in discuții avansate cu producatorii chinezi de automobile BYD și Chery pentru construcția unor fabrici, a declarat vineri Fatih Kacir, Ministrul Industriei din Turcia, intr-un interviu acordat celor de la Bloomberg. „Am dori sa finalizam aceste discutii cat mai curand posibil. ...

- UPDATE 8:38 - Rusia a vizat instalatii energetice, intr-un atac aerian asupra Ucrainei / Deocamdata nu au fost raportate victimeUn atac aerian rusesc asupra Ucrainei a avariat mai multe instalatii, intr-un atac care a vizat infrastructura energetica din intreaga tara, au declarat, miercuri, oficiali…

- Turcia a suspendat joi relatiile sale comerciale cu Israelul, dupa ce a restrans deja exporturile catre aceasta tara in aprilie, ca raspuns la razboiul din Fasia Gaza, a anuntat Ministerul turc al Comertului, noteaza AFP. „Exporturile si importurile in legatura cu Israelul au fost suspendate”, a indicat…

