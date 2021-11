Turcia vrea să atragă peste 700.000 de turiști români, anual Hotelierii și agențiile de turism din Turcia mizeaza și la anul pe turiștii romani, pe care-i atrag cu oferte și condiții excelente de cazare. Pentru la anul, turcii se așteapta sa primeasca peste 700.000 de turiști romani, fața de 270.000, cați au vizitat, anul acesta, Turcia. “Aceasta inseamna ca in urmatorii ani vom atinge, cu usurinta, cifra de un milion de turisti romani in Turcia”, a precizat Tansu Demir, consilierul presedintelui Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Turcia (TURSAB), citat de Agerpres. Potrivit acestuia, se stie inca de pe acum ca turistii romani au facut rezervari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

